Россияне массово захотели жить отдельно друг от друга 

Из-за эпидемии коронавируса в России резко повысилась популярность индивидуального жилья — как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу «Дом.рф», 39 процентов граждан стали рассматривать частные дома как более предпочтительные для проживания. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

«По сравнению с многоквартирными домами индивидуальные имеют ряд преимуществ, ставших особенно актуальными в период действия ограничительных мер из-за распространения коронавируса, — отмечают аналитики. — Такое жилье просторнее, в нем хватает места для уединения всех членов семьи. Оно позволяет обустроить полноценное рабочее место в случае работы в дистанционном режиме».

Под влиянием режима самоизоляции россияне массово захотели жить не в многоквартирных домах, а отдельно друг от друга, показало исследование. 39 процентов респондентов высказались в пользу частных домов, 17 процентов сообщили, что проживание в многоквартирном доме теперь кажется им менее предпочтительным.

Как отмечают в «Дом.рф», несмотря на растущую популярность частных домов, развитие этого сегмента рынка жилья сдерживается рядом системных ограничений. «На сегодняшний день доля сделок с ипотекой на этом рынке крайне мала — не более 1 процента. Для сравнения, на рынке новостроек в первом квартале текущего года с помощью ипотеки было приобретено 60 процентов квартир», — указывают эксперты.

Они предлагают развивать комплексное индивидуальное домостроение: строить организованные поселки, выполненные по единым проектам с применением современных материалов и технологий.

Ранее, в апреле, аналитики заявили, что сложная ситуация, сложившаяся в России из-за распространения коронавируса, может положительным образом сказаться на рынках загородной и курортной недвижимости. По их мнению, пандемия COVID-19 повысила привлекательность «загородки» как более безопасного типа жилья в период катаклизмов.