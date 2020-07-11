Спрогнозирован рост цен на жилье

Повышенный спрос на квартиры в новостройках в связи со снижением ипотечных ставок приведёт к подорожанию недвижимости на первичном рынке на 10% и более, считают аналитики рейтинговых агентств.

Отмечается, что вторичный рынок реагирует на изменение экономической конъюнктуры медленнее, поэтому квартиры в старых домах могут подорожать на 5-10%, в новостройках — выше, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень

Сдерживающим рост цен на жильё фактором старший аналитик банковских рейтингов рейтинговой службы НРА Надежда Караваева считает исчерпание спроса на недвижимость. Как уточнила аналитик, агенство, которое она представляет, не ожидает роста цен на «вторичку» по итогам года, а девелоперы, согласно прогнозу, могут поднять цены на 10-15%, передаёт ТАСС.

Рост цен с высокой вероятностью продолжится до конца года, особенно в сегменте «первички». Этому будет способствовать продолжающийся с середины 2019-го переход застройщиков от прямого привлечения средств дольщиков к более дорогому банковскому фондированию, увеличение стоимости стройматериалов из-за роста курса доллара, а также рост спроса на новостройки в рамках льготной ипотечной госпрограммы, — отметила Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

Вице-президент — старший кредитный эксперт агентства Moody`s Ольга Ульянова имеет иную позицию по этому вопросу. Она полагает, что низкая покупательная способность людей и слабая макроэкономика не способствуют росту цен на недвижимость.

Ослабление спроса может быть сбалансировано сокращением объёма предложений на рынке жилья, начиная с 2021 года. Оно, в свою очередь вызвано как запуском новых проектов и снижением объёма продаж квартир в период пандемии, так и повысившимися после принятия нового законодательства в 2019 году требованиями к застройщикам, поделилась мнением Светлана Ащепкова, замдиректора группы «Корпоративные рейтинги» S&Р.

Более 40% от общего объёма площадей многоквартирных домов обычно вводится застройщиками в последние три месяца года, и мы ожидаем, что более низкий уровень строительной активности в течение апреля и мая 2020 года будет компенсирован во второй половине года, — добавила эксперт.

Росстат сообщал ранее, что в 1 квартале 2020-го года рост цен на вторичное жильё в среднем по России составил 7%, на первичное — 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.