Путин: Россия может кардинально решить жилищный вопрос

Президент также отметил, что для уменьшения стоимости квадратного метра жилья в стране необходимо снижать издержки в строительстве

Впервые за историю страны у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать", — сказал он. "Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", — подчеркнул президент.

Путин попросил правительство и вице-премьера РФ Марат Хуснуллина, который курирует строительство, уделить этому направлению особое внимание. "Повторяю, шанс есть. Вы сказали 5 млн семей могут получить жилье к 2026 году. Это реалистичная цифра, но можно и большего добиться, надо только ставить перед собой амбициозные цели", — сказал президент.

Он отметил, что для снижения стоимости в России квадратного метра жилья необходимо снижать издержки в строительстве. Президент отметил, что в поле внимания должно быть все, "что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья".

Путин подчеркнул, что снижение издержек приводит к снижению стоимости жилья. По его словам, конечный результат — цены, которые должны быть людям по карману. "Вот о чем мы должны думать, об этом попрошу вас тоже не забывать", — сказал президент.

Переход на эскроу

Путин также отметил, что при переходе стройотрасли на проектное финансирование с использованием счетов эскроу (1 июля 2019 года), высказывались опасения. "Но, все-таки, и сами представители отрасли говорят, что ничего драматичного не произошло, не произошло ничего такого, что бы нас повергло в какой-то шок, и мы должны были бы "отруливать" назад в направлении перекладывания ответственности и финансовых рисков на плечи граждан. Нет, государство должно нести эти риски, финансовая система должна нести эти риски", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что, "очищая таким образом эту сферу деятельности", необходимо обеспечить движение вперед и развитие. "Прошу исходить из этого", — сказал президент.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн