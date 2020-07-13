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Россияне стали чаще брать ипотечные кредиты 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Россияне стали чаще брать ипотечные кредиты
Фото: ТАСС
Россияне за первое полугодие стали чаще брать ипотечные кредиты: показатель выдачи по всей стране перевыполнен на 5 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал в понедельник, 13 июля, вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.
«В апреле мы по объемам выдачи ипотеки упали на 40 процентов, но мы оперативно у вас на совещании приняли решение, и вы поддержали строительство и развитие ипотеки. В результате по итогам этого полугодия мы уже перевыполнили показатель прошлого года в физическом выполнении на 5 процентов, а в денежном выражении — на 14 процентов», — рассказал он.
Хуснуллин также упомянул, что благодаря ипотеке в экономику пришло 1,44 триллиона рублей. Это позволило спасти строительную отрасль от остановки, заметил вице-премьер.
Кроме того, Хуснуллин рассказал, что средняя ставка по жилищным кредитам в России может опуститься ниже 8 процентов годовых уже в текущем 2020 году.
Снижение средней ставки по ипотеке до 8 процентов к 2024 году предусмотрено национальным проектом «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна была составить 8,9 процента, в 2021-м — 8,5 процента, к 2024-му — 7,9 процента.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Экономика , Марат Хуснуллин , ИТАР-ТАСС
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