Названы регионы России с дешевыми дачами

Среди российских регионов минимальный средний уровень цен на загородное жилье зафиксирован в Ульяновской области: обычная дача там стоит около 900 тысяч рублей, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте — Нижегородская область, где среднестатистический загородный дом обойдется в 1,05 миллиона рублей. Третья позиция досталась Омской области (1,1 миллиона), четвертая — Воронежской (также около 1,1 миллиона). Замыкает пятерку Челябинская область с 1,2 миллиона рублей за стандартную дачу.

В топ-10 регионов с самым дешевым загородным жильем также попали (в порядке возрастания стоимости дач): Красноярский край, Новосибирская, Саратовская, Свердловская области и Пермский край. В среднем загородное домовладение в них стоит от 1,25 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

В Московской области к июлю 2020-го средняя стоимость дачи составила 4 миллиона рублей, определили аналитики. За год этот показатель вырос на 4 процента.

В июне было предсказано изменение образа жизни москвичей после пандемии: по мнению экспертов, горожане начнут чаще делать выбор в пользу загородной недвижимости. Многие из них приобрели опыт проживания за городом во время распространения COVID-19.