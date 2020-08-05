Богачи решили закупиться запасными домами

Больше четверти состоятельных людей в 44 странах мира решили закупиться запасными домами, а еще девять процентов планируют сменить страну проживания в течение ближайших 12 месяцев. Об этом говорится в материале компании Knight Frank, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Пандемия коронавируса заставила богачей пересмотреть привычные взгляды на жилье. Для многих дом стал основным местом для работы, занятий спортом, учебы, общения и отдыха. Две трети потенциальных покупателей недвижимости уверены, что будут работать из дома и после отмены карантина.

В основном новое жилье приобретают для улучшения жилищных условий семьи, получения доступа к более качественному здравоохранению, а также из-за потребности в доме для отдыха под солнцем и для рабочих нужд. В идеальном доме также должны быть скоростной интернет и большой сад.