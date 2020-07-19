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В России предложили изменить правила расселения аварийного жилья 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
В России изменят правила расселения аварийного жилья
Фото: РИА Новости
В частности, благодаря внесению изменений будут быстрее решаться ситуации, при которых всего несколько семей из всего дома не хотят уезжать из аварийного жилья, сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Спепашин.
По его словам, решение о переселении будет приниматься, если на него будут согласны две трети жильцов. Сейчас данная процедура занимает большое количество времени и решается в судебном порядке, передает Рен ТВ.
Также Степашин отметил, что еще одна проблема связана с разделением понятий «ветхое жилье» и «аварийное жилье».
«Ветхое — это и есть аварийное жилье. Нечего их делить», — подытожил он.
Ранее россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, планировалось разрешить переселяться за счет ипотеки, первый взнос за которую должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.
Напомним, 7 ноября в Минстрое заявили, что проект закона о капитальном ремонте не предусматривает изменения размера взносов граждан на эти нужды.
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Комментарии
Недвижимость , Минстрой , РЕН ТВ
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