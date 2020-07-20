РФ планирует увеличить производство нефти на 400 тысяч баррелей в сутки 

По словам главы минэнерго Александра Новака, отечественные компании выстраивали свои планы с учетом условий пакта ОПЕК+ и решение об увеличении добычи не стало для них неожиданностью. Новак уже в августе ожидает прирост приблизительно на 0,4 млн баррелей в сутки.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что едва ли получится нарастить производство в столь короткие сроки. Годом ранее, когда обсуждалось увеличение добычи на меньшие объемы, речь шла о росте в течение 2-3 месяцев. Скорее всего, столько же времени потребуется и теперь, считает эксперт.

В связи с этим возникают опасения, что страны, которые сумеют быстрее восстановить производство, потеснят российскую марку Urals, которая благодаря возникшему в мире дефициту сернистой нефти сильно подросла в цене и торгуется немного выше эталонной североморской марки Brent. «Падение объемов экспорта Urals в Европу почти на 40% за июнь создало риски дефицита для местных НПЗ и взвинтило цену на российский сорт, доля которого в потреблении региона более 30%», — говорит директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова . — По мере восстановления поставок риски будут снижаться, но ограничения предложения в рамках соглашения ОПЕК+ будет по-прежнему сохранять минимальный дифференциал к Brent".

Впрочем, основные объемы прироста добычи страны — участники ОПЕК+ планируют отправить на внутренние рынки. Об этом уже заявили Россия и Саудовская Аравия.

Проблема лишь в том, что цены категорически не хотят уходить с рубежа 40 долларов за баррель. Пока стоимость Urals комфортна для российского бюджета. Ее средняя цена с 15 июня по 14 июля составила 43,83 доллара за баррель — чуть выше цены отсечения, которая в этом году составляет 42,4 доллара. Но если мировые цены на нефть не пойдут вверх, а стоимость Urals начнет падать, возвращаясь в традиционное для себя отставание от стоимости Brent на 2-4 доллара, об этом комфортном уровне придется забыть.