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РФ планирует увеличить производство нефти на 400 тысяч баррелей в сутки 

Российская Газета и ещё 6 13 часов назад
РФ планирует увеличить производство нефти на 400 тысяч баррелей в сутки
Фото: Российская Газета
По словам главы минэнерго Александра Новака, отечественные компании выстраивали свои планы с учетом условий пакта ОПЕК+ и решение об увеличении добычи не стало для них неожиданностью. Новак уже в августе ожидает прирост приблизительно на 0,4 млн баррелей в сутки.
Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что едва ли получится нарастить производство в столь короткие сроки. Годом ранее, когда обсуждалось увеличение добычи на меньшие объемы, речь шла о росте в течение 2-3 месяцев. Скорее всего, столько же времени потребуется и теперь, считает эксперт.
В связи с этим возникают опасения, что страны, которые сумеют быстрее восстановить производство, потеснят российскую марку Urals, которая благодаря возникшему в мире дефициту сернистой нефти сильно подросла в цене и торгуется немного выше эталонной североморской марки Brent. «Падение объемов экспорта Urals в Европу почти на 40% за июнь создало риски дефицита для местных НПЗ и взвинтило цену на российский сорт, доля которого в потреблении региона более 30%», — говорит директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. — По мере восстановления поставок риски будут снижаться, но ограничения предложения в рамках соглашения ОПЕК+ будет по-прежнему сохранять минимальный дифференциал к Brent".
Впрочем, основные объемы прироста добычи страны — участники ОПЕК+ планируют отправить на внутренние рынки. Об этом уже заявили Россия и Саудовская Аравия.
Проблема лишь в том, что цены категорически не хотят уходить с рубежа 40 долларов за баррель. Пока стоимость Urals комфортна для российского бюджета. Ее средняя цена с 15 июня по 14 июля составила 43,83 доллара за баррель — чуть выше цены отсечения, которая в этом году составляет 42,4 доллара. Но если мировые цены на нефть не пойдут вверх, а стоимость Urals начнет падать, возвращаясь в традиционное для себя отставание от стоимости Brent на 2-4 доллара, об этом комфортном уровне придется забыть.
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Комментарии
Недвижимость , Рынки , Экономика , Цена на нефть , Дарья Козлова , Константин Симонов , Фонд национальной энергобезопасности
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