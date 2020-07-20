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Россияне массово захотели жить на юге 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне массово захотели жить на юге
Фото: РИА Новости
Почти половина — 44 процента — россиян готовы приобрести собственное жилье на юге, чтобы иметь возможность приезжать летом на море. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком по заказу ЦИАН (материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Как выяснили аналитики, среди крупнейших городов больше всего желающих обзавестись курортной недвижимостью в Москве (57 процентов), Санкт-Петербурге и Казани (по 54 процента в обоих). Любителей горных лыж и сноубордов в стране значительно меньше: всего 9 процентов хотят купить жилье в горах ради того, чтобы приезжать кататься зимой.
Эксперты отмечают, что массово снимают недвижимость на морских курортах москвичи и петербуржцы. «В 2019 году на них приходилось только 44 процента всех просмотров, в этом году уже 58 процентов, — констатируют в ЦИАН. — Жители остальных субъектов РФ стали менее активны в поиске и бронировании квартир на море для летнего отдыха, что связано с общим снижением платежеспособности населения. Не каждая семья может себе позволить отдать почти 50 тысяч рублей только за двухнедельное проживание в Сочи, не говоря уже о других сопутствующих в отпуске расходах».
Ранее, в апреле, аналитики заявили, что сложная ситуация, сложившаяся в России из-за распространения коронавируса, может положительным образом сказаться на рынках загородной и курортной недвижимости. По их мнению, пандемия COVID-19 повысила привлекательность «загородки» как более безопасного типа жилья в период катаклизмов.
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Комментарии
Недвижимость , Райффайзенбанк Австрия , ЦИАН , Lenta.ru
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