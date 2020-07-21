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В России предложили устанавливать срок службы жилых домов 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. Его будут оценивать на этапе проектирования и приемки строений. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища.
По действующим требованиям, срок службы дома не должен составлять менее 50 лет. Однако сколько будет служить дом на самом деле, неизвестно. По мнению союза потребителей, покупатель должен знать, сколько он сможет прожить в квартире, пока дом не станет аварийным. Эту информацию нужно будет учитывать и при установке стоимости квадратного метра.
«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — подчеркнул Петр Шелищ.
В конце июля в России утвердили упрощенный порядок признания жилья аварийным. Теперь экспертам нужно будет изучить лишь два-три вида основных строительных конструкций. Обследования домов станут примерно в семь раз дешевле, проводить его можно будет в более сжатые сроки.
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Комментарии 6
Недвижимость , Видео , Петр Шелищ , Минстрой , газета "Известия"
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