РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни 

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.

На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое место заняли Московская и Воронежская области.

В десятку также вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.

Худшими регионами для жизни издание посчитало Калмыкия, Еврейская АО, Алтай, Карачаево-Черкессия и Тыва.

При составлении индекса качества жизни учитывались такие показатели, как уровень покупательской способности, доступность жилья, уровень накоплений, обеспеченность врачами и педагогами, климатическая зона и другие.