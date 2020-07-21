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РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни 

РИА Новости и ещё 5 7 часов назад
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое место заняли Московская и Воронежская области.
В десятку также вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.
Худшими регионами для жизни издание посчитало Калмыкия, Еврейская АО, Алтай, Карачаево-Черкессия и Тыва.
При составлении индекса качества жизни учитывались такие показатели, как уровень покупательской способности, доступность жилья, уровень накоплений, обеспеченность врачами и педагогами, климатическая зона и другие.
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Недвижимость , РИА Новости , РБК
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