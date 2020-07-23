Россиян избавили от страховых платежей по ипотеке — теперь банки, выдавая жилищный кредит, будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Подобная страховка будет обязательной, ее сумму включат в стоимость ипотеки. В настоящее время страховку покупает заемщик, а агентом чаще всего выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии.

По мнению регулятора, такое решение сделает ипотечные сделки более прозрачными и поможет снизить стоимость продукта. Однако в ЦБ допустили, что новые правила могут привести к росту процентов по жилищным кредитам.

Также сообщается, что положения утвержденной концепции ипотечного страхования не распространяются на ранее заключенные сделки, но применяются при рефинансировании ипотеки.