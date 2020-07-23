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Россиян избавили от страховых платежей по ипотеке 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиян избавили от страховых платежей по ипотеке
Фото: РИА Новости
Россиян избавили от страховых платежей по ипотеке — теперь банки, выдавая жилищный кредит, будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Подобная страховка будет обязательной, ее сумму включат в стоимость ипотеки. В настоящее время страховку покупает заемщик, а агентом чаще всего выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии.
По мнению регулятора, такое решение сделает ипотечные сделки более прозрачными и поможет снизить стоимость продукта. Однако в ЦБ допустили, что новые правила могут привести к росту процентов по жилищным кредитам.
Также сообщается, что положения утвержденной концепции ипотечного страхования не распространяются на ранее заключенные сделки, но применяются при рефинансировании ипотеки.
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Недвижимость , Ипотека , Центральный банк России
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