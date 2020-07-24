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Молодым семьям помогут с покупкой жилья комфорт-класса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 45 минут назад
Молодым семьям помогут с покупкой жилья комфорт-класса
Фото: РИА Новости
Молодые российские семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить средства на покупку квартир класса «комфорт», сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.
Ранее средства разрешалось расходовать только на жилье эконом-класса, теперь же их разрешат потратить для покупки более дорогих квартир, а также для рефинансирования ипотеки.
«Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет», — отмечается в сообщении.
Приоритет на помощь получат многодетные семьи. Выплаты будут доступны в 83 российских регионах, на реализацию этой программы направили 5 млрд рублей.
Программа будет распространяться на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 родился либо родится третий и последующие дети, уточняет «Интерфакс».
В конце июня глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о возможном снижении ипотечных ставок в будущем. Ранее сообщалось, что к концу 2020 года ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов.
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Недвижимость , Личный счет , Михаил Мишустин , Центральный банк России , Правительство РФ , Интерфакс
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