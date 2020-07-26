Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.65
$
72.08
83.26
83.75
Прогноз
27.07 – 03.08
$
73.00
82.49
Индексы и котировки Brent
43.77
+0.05 Золото
1900.97
–0.09 РТС
1261.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.07
1.1656
+0.0355
10.07
1.1301
21.07
13.07
29.06

Стоимость жилья в новой Москве растет на 10–15% с появлением станций метро 

РИАМО 3 часа назад
Жилье в Москве дорожает на 15% после появление метро
Фото: РИАМО
Средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах новой Москвы увеличивается на 10-15% после появления на территории станций метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
Горожане за последние восемь лет стали в три раза чаще покупать квартиры на территории новой Москвы. В 2012 году порядка 18% квартир в новой Москве купили москвичи, на сегодня 60% квартир в ТиНАО приобретают жители столицы, отметил глава ведомства.
«Одними из самых популярных районов сейчас считаются Коммунарка, Саларьево, Мосрентген — все, что ближе к МКАД. При этом из 14 миллионов построенных квадратных метров жилья четыре миллиона квадратных метров — малоэтажное строительство», — уточнил Жидкин.
Видео дня. Эксперты считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку
РИАМО: последние новости
В России предложили запретить оформление кредитов через мобильное приложение В России предложили запретить оформление кредитов через мобильное приложение Два гаража сдадут в аренду в Орехово‑Зуевском округе Два гаража сдадут в аренду в Орехово‑Зуевском округе За полгода в Москве выявили почти 700 самостроев За полгода в Москве выявили почти 700 самостроев
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биткоин пробил психологическую отметку
Биткоин пробил психологическую отметку
«От доллара скоро откажутся сами американцы»
«От доллара скоро откажутся сами американцы»
«Доллар дойдет до 75»
«Доллар дойдет до 75»
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
00:58
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение