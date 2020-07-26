Жилье в Москве дорожает на 15% после появление метро

Средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах новой Москвы увеличивается на 10-15% после появления на территории станций метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Горожане за последние восемь лет стали в три раза чаще покупать квартиры на территории новой Москвы. В 2012 году порядка 18% квартир в новой Москве купили москвичи, на сегодня 60% квартир в ТиНАО приобретают жители столицы, отметил глава ведомства.