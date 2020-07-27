Собянин пообещал москвичам послабление по налогам

Правительство Москвы в этом году не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года.

Объясняя, почему принято такое решение, мэр напомнил, что закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но по состоянию на 1 января: "То есть в кадастровой оценке 2020 года невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал".

Предварительные расчеты показали, что по результатам оценки 2020 г. кадастровая стоимость недви­жимости должна была увеличиться примерно на 3%. Но это — в среднем, а в некоторых районах и на отдельные виды недвижимости рост мог бы быть и гораздо больше.

Вместе с ростом кадастровой стоимости — выросли бы и налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость, которые граждане и бизнес должны уплатить за 2021 год.

Но всем же понятно, пишет глава города, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "пост-ковидном" рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог.

Поэтому кадастровой оценки в этом году не будет, а платить налоги на недвижимость за 2021 г. граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 2018 г.

По расчетам, для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Бизнес сэкономит более значительные суммы — от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.