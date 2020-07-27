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В Беларуси вырос спрос на загородное жилье 

Мир24 4 часа назад
В Беларуси вырос спрос на загородное жилье
Фото: МТРК «МИР» / Светлана Родина
Спрос на загородные дома растет в Беларуси. Причем за сельской романтикой из мегаполисов уезжает в основном молодежь. Почему так происходит и сколько стоит домик в деревне, узхнала корреспондент «МИР 24» расскажет Полина Срибненко.
У годовалой Алисы собственный контактный зоопарк. Эти козы англо-нубийской породы приносят семье не только доход, но и радость.
«Живут у нас, как собаки. Кушают, обнимаются с нами. Вот в следующем году ждем от них потомство и молоко. И молочное направление хотим тоже развивать в своем хозяйстве», — рассказала жительница деревни Суходолы Николь Рябота.
Кроме коз, Алексей и Николь разводят экзотических кур и собак породы акита-ину. Выращивают и ягоды. На полях спеет голубика. Говорят, это только начало бизнеса. В деревне живут всего год. И ритм, как ни странно, здесь куда быстрее городского.
«Конечно, как мы представляли себе, что шашлыки каждый вечер. Но однозначно нет! Шашлыки, когда приезжают гости. Тот же быт, он и остался: уборки, готовки, дети. Но возможностей для развития, мне кажется, гораздо больше», — считает Николь Рябота.
Мария с Александром переехали в деревню, чтобы открыть агроусадьбу. Но не только ради бизнеса. А еще и для детей.
«Совмещать работу и внимание им. Потому что я прекрасно понимаю, что, если бы муж остался на своей работе, я бы вышла из декрета, мы бы их просто не видели. Они сидели бы где-то с няней. В лучшем случае по выходным», — указала хозяйка агроусадьбы Мария Голобурдо.
Все сбережения вложили в гостевой домик. Сейчас строят второй. И места в нем уже забронированы на осень. Привлекают туристов фермерскими продуктами и гастрономическими развлечениями.
«Осенью хотим пивоварню свою делать. Мы делаем пока домашнее пиво. А хотим делать более качественное и чтобы можно было не только летом, но и зимой его производить. Также мы хотим, вот здесь деревня не большая, в принципе, семь домов осталось, потихонечку их выкупить», — отметил хозяин агроусадьбы Александр Голобурдо.
Найти дом недалеко от столицы уже сложно. В Минском районе чуть более двадцати пустующих. Ехать дальше молодежь не хочет. Не везде есть школы, а в детские сады очередь.
«Конечно, существует проблем очередности. Но у нас девять дошкольных учреждений в Минском районе до конца года будет возведено. В ближайшую пятилетку планируется семь новых школ, более 12 дошкольных учреждений», — указала заместитель председателя Минского райисполкома Ирина Тихонко. Спрос на загородную недвижимость превышает предложение. Продажи увеличились на 50%. Но ажиотаж пока не повлиял на стоимость.
«Загородный рынок падал лет семь. И в этом году он остановился. Если я говорю о том, что есть спрос, это не значит, что выросли цены», — указала менеджер агентства недвижимости Лариса Самусенкова.
Популярны не только домики в деревне. Застройщики массово возводят многоэтажное жилье в пригороде Минска. И квадратный метр там дешевле, чем в столице.
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