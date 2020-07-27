В Беларуси вырос спрос на загородное жилье 

Спрос на загородные дома растет в Беларуси. Причем за сельской романтикой из мегаполисов уезжает в основном молодежь. Почему так происходит и сколько стоит домик в деревне, узхнала корреспондент «МИР 24» расскажет Полина Срибненко.

У годовалой Алисы собственный контактный зоопарк. Эти козы англо-нубийской породы приносят семье не только доход, но и радость.

«Живут у нас, как собаки. Кушают, обнимаются с нами. Вот в следующем году ждем от них потомство и молоко. И молочное направление хотим тоже развивать в своем хозяйстве», — рассказала жительница деревни Суходолы Николь Рябота.

Кроме коз, Алексей и Николь разводят экзотических кур и собак породы акита-ину. Выращивают и ягоды. На полях спеет голубика. Говорят, это только начало бизнеса. В деревне живут всего год. И ритм, как ни странно, здесь куда быстрее городского.

«Конечно, как мы представляли себе, что шашлыки каждый вечер. Но однозначно нет! Шашлыки, когда приезжают гости. Тот же быт, он и остался: уборки, готовки, дети. Но возможностей для развития, мне кажется, гораздо больше», — считает Николь Рябота.

Мария с Александром переехали в деревню, чтобы открыть агроусадьбу. Но не только ради бизнеса. А еще и для детей.

«Совмещать работу и внимание им. Потому что я прекрасно понимаю, что, если бы муж остался на своей работе, я бы вышла из декрета, мы бы их просто не видели. Они сидели бы где-то с няней. В лучшем случае по выходным», — указала хозяйка агроусадьбы Мария Голобурдо.

Все сбережения вложили в гостевой домик. Сейчас строят второй. И места в нем уже забронированы на осень. Привлекают туристов фермерскими продуктами и гастрономическими развлечениями.

«Осенью хотим пивоварню свою делать. Мы делаем пока домашнее пиво. А хотим делать более качественное и чтобы можно было не только летом, но и зимой его производить. Также мы хотим, вот здесь деревня не большая, в принципе, семь домов осталось, потихонечку их выкупить», — отметил хозяин агроусадьбы Александр Голобурдо.

Найти дом недалеко от столицы уже сложно. В Минском районе чуть более двадцати пустующих. Ехать дальше молодежь не хочет. Не везде есть школы, а в детские сады очередь.

«Конечно, существует проблем очередности. Но у нас девять дошкольных учреждений в Минском районе до конца года будет возведено. В ближайшую пятилетку планируется семь новых школ, более 12 дошкольных учреждений», — указала заместитель председателя Минского райисполкома Ирина Тихонко. Спрос на загородную недвижимость превышает предложение. Продажи увеличились на 50%. Но ажиотаж пока не повлиял на стоимость.

«Загородный рынок падал лет семь. И в этом году он остановился. Если я говорю о том, что есть спрос, это не значит, что выросли цены», — указала менеджер агентства недвижимости Лариса Самусенкова.

Популярны не только домики в деревне. Застройщики массово возводят многоэтажное жилье в пригороде Минска. И квадратный метр там дешевле, чем в столице.