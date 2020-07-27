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Найдена самая дорогая съемная «двушка» в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Найдена самая дорогая съемная «двушка» в Москве
Фото: РИА Новости
Самая дорогая съемная квартира Москвы сдается за 200 тысяч рублей в месяц — столько просят за апартаменты в жилом комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити». Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Лот площадью 60 квадратных метров находится на 19 этаже небоскреба, откуда открываются панорамные виды на Москву-реку. В квартире есть совмещенное помещение с кухней, столовой и гостиной, спальня и ванная комната. В ЖК имеется вся инфраструктура для работы, отдыха и занятий спортом. Территория круглосуточно охраняется.
Второе место заняла «двушка» в жилом комплексе «Пресня Сити» на Ходынской улице — 170 тысяч рублей ежемесячно. В квартире площадью 65 «квадратов» есть мебель и техника от ведущих европейских проектов, а дизайн помещений выполнен по авторскому проекту. В ЖК имеются собственные бытовые службы, супермаркет и центр раннего развития. Также арендатору предоставляется место на подземной парковке.
Замыкает тройку лидеров жилье за 150 тысяч рублей в месяц — квартира на 14 этаже жилого комплекса «Камелот» в Хамовниках. Недвижимость площадью 110 квадратных метров вмещает студию с гостиной и обеденной зоной, спальню с гардеробом и ванной, дополнительную гардеробную и гостевой санузел с душевой. Квартира меблирована и оснащена полным набором бытовой техники. В стоимость найма жилплощади входит и аренда машино-места в подземном паркинге.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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