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«Черные риелторы» осваивают новые методы мошенничества 

Банки.ру 2 часа назад
«Черные риелторы» освоили новые методы мошенничества
Фото: РИА Новости
Преступления с недвижимостью стали большой проблемой для страны в последние годы — такого рода правонарушения сегодня стоят на особом контроле в правоохранительных структурах, пишут «Известия». Так, предприниматель входит в доверие к своим клиентам и, пользуясь их недостаточными знаниями гражданско-правовых отношений, получает на хранение денежные средства, предназначенные для покупки жилья. Мошенники предлагают так называемую защищенную сделку, якобы выступая ее гарантом. Имея в распоряжении крупную сумму денежных средств, они находят продавцов квартир и, выполняя роль посредника, принимают участие в заключении договора купли-продажи, после которого по надуманным предлогам избегают передачи денег продавцу.
Также пенсионеров лишают квадратных метров обманом, заставляя подписать договор, якобы о предоставлении комнаты для жилья в своей квартире. На деле же это документ купли-продажи недвижимости.
Большую популярность набирают и схемы с использованием электронной цифровой подписи, сообщил источник в профильном подразделении полиции. Так, аферисты продают квартиры умерших — они могут привести в многофункциональный центр человека, внешне похожего на покойного, и продают жилье подставному покупателю. Это делается для того, чтобы уже новый владелец сделал законные документы на квартиру для дальнейшей перепродажи.
По мнению экспертов, один из самых надежных способов уберечься от мошенничества — знать, с кем имеешь дело, покупать недвижимость у давних знакомых считается безопаснее, чему у незнакомцев. Также набирает популярность титульное страхование при совершении сделки — это обеспечивает защиту «от уже произошедших событий, которые не были известны на момент заключения сделки». В частности, человек получает деньги, потраченные на покупку жилья, в случае мошеннических действий, появления наследников или несовершеннолетних лиц, интересы которых не были учтены, предыдущие приватизации и другие обстоятельства, способствующие отчуждению собственности у покупателя. Еще один серьезный инструмент защиты интересов человека при операциях с недвижимостью — сделка через нотариуса. Специалист проводит своеобразное расследование по каждому договору купли-продажи, отмечают эксперты. В случае ошибки нотариус отвечает деньгами, причем с гарантией полного возмещения ущерба пострадавшей стороне.
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Недвижимость , газета "Известия"
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