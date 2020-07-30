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Рубль тестирует «дно» трёх месяцев 

ИА Regnum и ещё 3 56 минут назад
Российский рубль 30 июля обновил трехмесячные минимумы в парах с иностранными валютами. Этому не стоит удивляться, тут нет ничего необычного, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Рубль в данном случае является идеальным механизмом для сглаживания проблем с дефицитом бюджета. С большой долей вероятности, ЦБ просто передвинул цели по курсам туда, где они должны находиться с учетом конъюнктуры и ожиданий. Это значит, что доллар стремится к диапазон 73−75 руб.
Сегодня «американец» торгуется по 73,76 руб., евро стоит 86,62 руб. Все выглядит очень даже логично и закономерно.
Сырьевая динамика сейчас отошла на второй план, хотя стоит признать, что тут не происходит чего-то примечательного. Баррель нефти Brent торгуется по $43,14, но все еще удерживается в границах целевого диапазона $43−44.
Что будет дальше с валютами? Скорее всего, еще пара дней роста ‑ и рынок перейдет к консолидации на достигнутых уровнях. Пока же доллар стремится к закреплению над 73,95 руб., евро может подняться к 86,85 руб.», — считает эксперт.
Читайте также: Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86 рублей
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Анна Бодрова , Центральный банк России , ИА REGNUM
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