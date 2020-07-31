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Названы районы, квартиры в которых подорожают из-за «удаленки» 

Российская Газета 2 часа назад
Названы районы, квартиры в которых подорожают
Фото: iStock
Переход на удаленную работу может изменить соотношение цен на квартиры в разных городских районах. Аналитики компании Realiste составили прогноз, какое жилье может заметно подорожать в ближайшие десять лет в шести крупных российских городах.
При оценке квартир учитывались, помимо прочего, удаленность районов от центра города, благоприятная инфраструктура (например, наличие кафе и торговых центров) или, наоборот, соседство с вредными производствами.

"Квартиры в центре города всегда стоят дороже, чем на окраине: ближе ехать до работы, лучшая инфраструктура, — отмечает основатель компании Алексей Гальцев. — В пригороде люди готовы жить, только если уверены, что быстро и без пробок доедут до города. И часто цена на квартиры в определённых районах оказывается занижена именно из-за транспортной доступности". Если транспортная доступность перестанет играть важную роль, как это может произойти после пандемии и массового перехода на удаленную работу, то время в пути до места работы перестанет быть столь значимым. Значит, люди будут предпочитать квартиры в районах с меньшей ценой из-за плохой транспортной инфраструктуры, вслед за чем начнут расти и цены на жилье в этих районах.

"Инвесторам, которые думают о вложении капитала в недвижимость в крупных городах России, стоит выбирать один из недооценённых районов, поскольку в течение 10 лет цены на квартиры с большой долей вероятности в них вырастут", — считают в компании.
С этой точки зрения, по мнению экспертов, в черте Москвы можно вкладываться прежде всего в квартиры районов Люблино и Марьино, Медведково, Лосиноостровский, Отрадное, Бибирево, Алтуфьево, Гольяново, Северное и Восточное Измайлово. Квартиры здесь имеют шансы подорожать примерно на 12%. Вырастут также цены на жилье в Ростокине, Свиблове, Аннине, Северном Чертанове. А вот квартиры в районе станций метро "Фрунзенская", "Белорусская", ВДНХ, по мнению экспертов, сейчас сильно переоценены именно из-за хорошей транспортной доступности. По данным компании, за следующие 10 лет стоимость недвижимости внутри МКАД перераспределится на 1 триллион рублей.
В Санкт-Петербурге наиболее перспективны для инвестиций район Рижского проспекта, Заневка, Кудрово, Ржевка, метро "Нарвская". Переоценено жилье у метро "Площадь Александра Невского", район между метро "Лесная" и Финляндским вокзалом и район от метро "Комендантский проспект" до метро "Площадь Мужества".
В Сочи инвесторам советуют вкладываться в жилье от реки Сочи до улицы Яна Фабрициуса и от реки до улицы Вишневая, между Сочинским национальным парком и улицей Транспортная, в Новый Сочи. А вот ныне популярные и дорогие районы Мамайка, от Курортного проспекта до автострады А148, окрестности станции "Сочи", по мнению экспертов, могут потерять в цене, когда снизится важность транспортной доступности.
В Казани пока недооценены районы от улицы Михаила Миля до проспекта Хусаина Ямашева, от улицы Универсиады до улицы Гвардейская, около станции "Адмиралтейская слобода". Ликвидация транспортной проблемы должна добавить здесь к стоимости жилья более 10%. Наименее перспективны для инвестиций районы Козья Слобода, от улицы Дзержинского до реки Казанка и около метро Суконная Слобода.
В Хабаровске переоценен центр города — от улицы Серышева до улицы Юности. А потенциал к росту цен имеет жилье от улицы Суворова до Краснореченской, от Восточного шоссе до проспекта 60-летия Октября и от Тихоокеанской до улицы Джамбула.
В Красноярске также завышена стоимость недвижимости в Центральном районе и недалеко от центра. В них инвестировать в ближайшие десять лет не стоит, подчеркивают эксперты. Потенциал к росту цен есть у жилья в районе проспекта имени газеты Красноярский рабочий, улицы Павлова и Грунтовой улицы, Волжской и Тамбовской улиц и в Ленинском районе. Так, купленная сегодня квартира в районе проспекта имени газеты Красноярский рабочий (цены здесь — около 51 тысячи рублей за квадратный метр) примерно через 10 лет вырастет в цене минимум на 29%, считают в компании.
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