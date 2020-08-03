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Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
В РФ упростили получение нового жилья в зонах ЧС
Фото: РИА Новости
Кабинет министров подготовил универсальный механизм оперативного решения жилищных вопросов при возникновении чрезвычайных ситуаций. Его важное значение, считает премьер-министр Михаил Мишустин, подтверждает прошлогоднее наводнение в Иркутской области, когда из-за несовершенства правил не все люди могли оперативно получить новое жилье взамен разрушенного стихией.
Подписанное главой правительства постановление закрепляет особый алгоритм работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными для проживания.

"Оценка жилья будет проходить в сокращенные сроки на основании сводного перечня объектов, находящихся в границах зоны ЧС", — рассказал Мишустин.

Документ будет формироваться по данным Единого госреестра недвижимости.

"Гражданам не придется подавать в комиссию заявления и документы, подтверждающие право собственности. Это ускорит процесс признания жилья непригодным, и самое главное — людям будет проще получить новое жилье", — заявил премьер.

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Недвижимость , Михаил Мишустин
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