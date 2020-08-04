Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи 

Рубль стремительно дешевеет по отношению к доллару и евро. За два дня «деревянный» потерял почти 3 рубля и двигается к отметкам 75 за американскую валюту и 90 за европейскую. Август уже традиционно становится «черным», пугая россиян очередной девальвацией. Куда вложиться, чтобы спасти свои сбережения, сообщает информационный интернет-портал UgPressa.ru. Мистика или нет, но после дефолта 1998 года в августе последний месяц лета почти каждый год приносит плохие новости о курсе рубля. За 22 года российская национальная валюта в августе резко падала 17 раз. Было бы странно, если бы этот год стал исключением: экономика в кризисе, нефть подешевела. Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами. Во-первых, снизились нефтяные котировки. Со снижением ключевой ставки (неделю назад ЦБ опустил ее до 4,25%) рублевые активы становятся менее привлекательными для инвесторов. Вдобавок инвесторов испугали статистические показатели развитых экономик. Например, ВВП США во II квартале рухнул почти на 33% из-за сокращения расходов потребителей и компаний во время пандемии. Падение оказалось самым сильным со времен Великой депрессии. Рынки нервничают из-за второй волны коронавируса. В совокупности эти факторы заставили инвесторов уходить из рискованных активов, какими, в частности, являются российские инструменты. «Ослабление рубля обусловлено желанием игроков рынка вложиться в более надежные, по их мнению, валютные инструменты. Кроме того, играет роль психологический фактор „черного августа“, который подкрепляется соответствующей рыночной тенденцией», — объясняет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По прогнозам аналитика, если участники рынка продолжат спекулятивную игру на понижение курса рубля, то он опустится до 76-77 за доллар в августе. В августе мы наверняка увидим доллар по 75-77 рублей, а евро на уровне 88-90 рублей, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. На вопрос как защитить накопления от обесценивания, эксперт отвечает так: «Самые лучшие вложения во время нынешнего кризиса — это инвестиции в свое здоровье, детей и в возможности для выживания. Сейчас стоимость медицинских услуг растет, необходимые процедуры лучше не откладывать на потом. Такое вложение окупится: активное долголетие и здоровье позволит человеку долго работать, обеспечивать семью. Инвестиции в детей — это обеспечение их будущего, их уровень образования, который даст старт их полноценной взрослой жизни. Третий вариант разумных инвестиций — покупка частного дома и земли. Собственный огород или хозяйство позволит не зависеть от цен в магазинах, курса доллара, а овощи, мясо, молоко будут экологически чистыми, что тоже положительно скажется на здоровье». От покупки уже подорожавших активов (валюты, золота) в надежде на еще большее подорожание предостерегает инвестор и коллекционер Артем Богач. «Лучше задуматься об инвестициях в предметы, которые не зависят от биржевых цен. Вместо золота можно выбрать старинные монеты. Стоимость предметов антиквариата, картин, коллекционных вин отстают от курса валют, а значит, сейчас их еще можно приобрести выгодно. Однако со временем такие вещи только подорожают, потому что номинированы в долларах. В октябре закончится действие моратория на банкротство и отсрочек по долгам. Многие не смогут расплатиться по накопившимся за эти месяцы счетам. Они будут продавать то, что не сильно необходимо, но может принести деньги. В этот момент и будет выгодно покупать антиквариат, живопись. Так что, „черный август“ — еще не самое страшное время, осенью будет хуже», — подытожил наш собеседник.