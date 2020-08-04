Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.50
$
73.34
86.60
86.29
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.00
85.05
Индексы и котировки Brent
44.03
+0.62 Золото
1972.86
–0.18 РТС
1234.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.08
1.1767
+0.0320
20.07
1.1448
31.07
23.07
09.07

Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи 

Ugpressa.ru 2 часа назад
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Фото: Ugpressa.ru
Рубль стремительно дешевеет по отношению к доллару и евро. За два дня «деревянный» потерял почти 3 рубля и двигается к отметкам 75 за американскую валюту и 90 за европейскую. Август уже традиционно становится «черным», пугая россиян очередной девальвацией. Куда вложиться, чтобы спасти свои сбережения, сообщает информационный интернет-портал UgPressa.ru. Мистика или нет, но после дефолта 1998 года в августе последний месяц лета почти каждый год приносит плохие новости о курсе рубля. За 22 года российская национальная валюта в августе резко падала 17 раз. Было бы странно, если бы этот год стал исключением: экономика в кризисе, нефть подешевела. Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами. Во-первых, снизились нефтяные котировки. Со снижением ключевой ставки (неделю назад ЦБ опустил ее до 4,25%) рублевые активы становятся менее привлекательными для инвесторов. Вдобавок инвесторов испугали статистические показатели развитых экономик. Например, ВВП США во II квартале рухнул почти на 33% из-за сокращения расходов потребителей и компаний во время пандемии. Падение оказалось самым сильным со времен Великой депрессии. Рынки нервничают из-за второй волны коронавируса. В совокупности эти факторы заставили инвесторов уходить из рискованных активов, какими, в частности, являются российские инструменты. «Ослабление рубля обусловлено желанием игроков рынка вложиться в более надежные, по их мнению, валютные инструменты. Кроме того, играет роль психологический фактор „черного августа“, который подкрепляется соответствующей рыночной тенденцией», — объясняет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По прогнозам аналитика, если участники рынка продолжат спекулятивную игру на понижение курса рубля, то он опустится до 76-77 за доллар в августе. В августе мы наверняка увидим доллар по 75-77 рублей, а евро на уровне 88-90 рублей, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. На вопрос как защитить накопления от обесценивания, эксперт отвечает так: «Самые лучшие вложения во время нынешнего кризиса — это инвестиции в свое здоровье, детей и в возможности для выживания. Сейчас стоимость медицинских услуг растет, необходимые процедуры лучше не откладывать на потом. Такое вложение окупится: активное долголетие и здоровье позволит человеку долго работать, обеспечивать семью. Инвестиции в детей — это обеспечение их будущего, их уровень образования, который даст старт их полноценной взрослой жизни. Третий вариант разумных инвестиций — покупка частного дома и земли. Собственный огород или хозяйство позволит не зависеть от цен в магазинах, курса доллара, а овощи, мясо, молоко будут экологически чистыми, что тоже положительно скажется на здоровье». От покупки уже подорожавших активов (валюты, золота) в надежде на еще большее подорожание предостерегает инвестор и коллекционер Артем Богач. «Лучше задуматься об инвестициях в предметы, которые не зависят от биржевых цен. Вместо золота можно выбрать старинные монеты. Стоимость предметов антиквариата, картин, коллекционных вин отстают от курса валют, а значит, сейчас их еще можно приобрести выгодно. Однако со временем такие вещи только подорожают, потому что номинированы в долларах. В октябре закончится действие моратория на банкротство и отсрочек по долгам. Многие не смогут расплатиться по накопившимся за эти месяцы счетам. Они будут продавать то, что не сильно необходимо, но может принести деньги. В этот момент и будет выгодно покупать антиквариат, живопись. Так что, „черный август“ — еще не самое страшное время, осенью будет хуже», — подытожил наш собеседник.
Видео дня. Правительство снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке
Ugpressa.ru: последние новости
В России сильно вырос спрос на мотоциклы с пробегом В России сильно вырос спрос на мотоциклы с пробегом Почему опасно разглашать номер банковской карты Почему опасно разглашать номер банковской карты Поддержит ли Госдума РФ новые штрафы для байкеров Поддержит ли Госдума РФ новые штрафы для байкеров
Комментарии
Недвижимость , Рынки , Экономика , Артем Деев , Георгий Ващенко , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Биржи Китая снижаются более чем на 1%
Биржи Китая снижаются более чем на 1%
В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов
В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов
Биржи Азии снижаются
Биржи Азии снижаются
Новости партнеров
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение