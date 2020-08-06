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Россиянам пообещали снижение ставки по ипотеке 

Lenta.ru и ещё 17 37 минут назад
Россиянам пообещали снижение ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
Генеральный директор финансового института «Дом.РФ» Виталий Мутко пообещал к концу 2020 года снижение средней ставки по ипотеке до 7,5 процента. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет [ипотечная ставка] где-то 7,5 процента в целом, с учетом льготных ипотек», — сказал Мутко.

В паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда» предусматривалось, что средняя ставка к концу года должна равняться 8,7 процента.
Мутко отметил, что льготные ипотечные программы серьезно поддерживают первичный рынок жилья.

«Где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1 миллион 200-300 тысяч ипотечных кредитов», — сказал глава «Дом.РФ».

Ждать ли удешевления ипотеки?
Ранее Центробанк утвердил концепцию, согласно которой россияне освобождаются от страховых платежей по ипотеке. Банки, выдавая жилищный кредит, будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика.
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Комментарии 3
Недвижимость , Личный счет , Виталий Мутко , Владимир Путин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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