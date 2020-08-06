МЭР ожидает дефляцию в августе 

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Минэкономразвития ожидает дефляцию на уровне 0,1-0,2% в месячном выражении в августе, сообщается в опубликованной ведомством «Картине инфляции».

Отмечается, что в годовом выражении уровень инфляции в августе составит 3,4-3,5%.

«По оценке Минэкономразвития России, при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, в августе ожидается дефляция на уровне от -0,2% м/м до -0,1% м/м, что соответствует диапазону 3,4–3,5% г/г», — говорится в документе.

Согласно данным МЭР, уровень инфляции в июле составил 3,4% в годовом выражении, что соответствует прогнозу.

По словам директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР Екатерины Власовой, рост цен в июле связан преимущественно с восстановлением деловой активности в сфере услуг после снятия карантинных ограничений в значительном числе регионов, а также сезонными тенденциями на рынке плодоовощной продукции.

«При этом динамика цен в других сегментах потребительского рынка оставалась стабильной», — отметила Власова.