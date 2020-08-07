Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице 

Российская семья из города Сочи несколько лет выплачивала ипотеку на коттедж, а после того, как полностью погасила кредит, оказалась на улице по решению суда. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Недвижимость за 9,7 миллиона рублей приобрели в 2012 году. Основную часть суммы семья внесла сразу, а остальные деньги были получены с привлечением ипотеки в ООО «Долговой центр».

Спустя пять лет после того, как россияне погасили остаток задолженности, появился незнакомый человек, который заявил о том, что он настоящий собственник. По версии мужчины, он продал дом родственнику, а тот перепродал жилье за 9,7 миллиона рублей. Однако суд за это время признал первую сделку незаконной, соответственно, перепродажу тоже признали недействительной.

Впоследствии выяснилось, что коттедж неоднократно перепродавали, но все сделки являлись недействительными из-за различных юридических нюансов.

В результате семью выселили из дома. Они обратились за помощью к депутату Госдумы Константину Затулину. На данный момент материалы дела находятся под личным контролем прокурора Сочи.