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Названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир 

Rambler News Service и ещё 4 2 часа назад
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья
Фото: ТАСС
Самая дешёвая арендная ставка съемных квартир в Москве зафиксирована в районах Солнцево, Молжаниновском районе и Ново-Переделкино, сообщили в пресс-службе компании «Инком-недвижимость».

«Эксперты нашей компании составили список районов старой Москвы с самым доступным предложением найма жилья, в него вошли: Солнцево (ЗАО) со средней арендной ставкой 24,7 тыс. рублей в месяц, Молжаниновский (САО) — 25 тыс. рублей, Ново-Переделкино (ЗАО) — 26,3 тыс. рублей», — рассказала заместитель департаменты аренды квартир «Инком-недвижимости» Оксана Полякова, которую цитирует компания.

В десятку самых экономичных районов по аренде жилья вошли также Бескудниковский в Северном административном округе (САО) со средней ставкой найма 27 тыс. рублей в месяц и Западное Бирюлево в Южном административном округе (ЮАО) со ставкой 27,7 тыс. рублей.
В районе Капотня (ЮВАО) средняя арендная ставка составляет 28,2 тыс. рублей в месяц, в Лосиноостровском (СВАО) — 28,6 тыс. рублей, в Восточном Бирюлеве (ЮАО) — 28,9 тыс. рублей, в Западном Дегунине (САО) и Ярославском (СВАО) районах — по 29 тыс. рублей в месяц.
Спрос на столичном рынке аренды жилья ещё не вернулся к докризисным показателям, отмечают специалисты компании: так, количество сделок по аренде в июле примерно на 20% ниже прошлогодних показателей.
По данным «Инком-недвижимости», усредненные ставки найма в старых границах Москвы сегодня находятся на уровне 31 тыс. рублей в месяц для 1-комнатных квартир, 42 тыс. рублей — для 2-комнатных, 49 тыс. рублей — для «трешек» и около 60 тыс. рублей для квартир с четырьмя и более комнатами.
Со времени окончания периода самоизоляции состав предложения съемного жилья в Москве несколько изменился, отметили в компании: по данным «Инком-недвижимости», 1-комнатные квартиры занимают 35,5% экспозиции, тогда как в июне у них было 33%, 37,6% сегодня приходится на «двушки», которые в июне составляли 35%. Около 17,4% в базе данных компании представлены 3— и 4-комнатные лоты, а в июне их было 20%. На сдаваемые в Москве комнаты сейчас приходится 9,5% экспозиции, тогда как в июне их было 12%.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Оксана Полякова
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