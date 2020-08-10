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ЦБ РФ рекомендовал банкам и МФО приостановить выселение должников до конца года 

ТАСС 3 часа назад
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников
Фото: РИА Новости
ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) на фоне пандемии приостановить процедуры выселения должников до конца года, говорится в сообщении регулятора.

"Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года (рекомендуется — прим. ТАСС) продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам (займам)", — отмечается в сообщении.

Помимо этого банкам и некредитным финансовым организациям рекомендовано продолжить до конца 2020 года обслуживание клиентов по удостоверяющим личность документам, чей срок истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
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Недвижимость , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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