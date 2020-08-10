ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников

"Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года (рекомендуется — прим. ТАСС) продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам (займам)", — отмечается в сообщении.