Июль поставил рекорд по выдаче ипотеки в России 

Июль попал в тройку рекордных месяцев по выдаче ипотеки за всю историю рынка в России, свидетельствуют данные аналитического центра компании "Дом.РФ" и агентства Frank RG.

"За месяц было выдано 140 тысяч ипотечных кредитов на 340 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем годом ранее, в количественном выражении и на 53% в денежном", — говорится в сообщении "Дом.РФ".

Как указывается в нем, сравнимые пиковые значения наблюдались также в декабре 2018 и декабре 2019 годов.

Более трети выдач в июле обеспечили программы с государственным участием, наибольший вклад внесла программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. По ней, по данным компании, было выдано 40 тысяч кредитов на 111 миллиардов рублей.

Всего за семь месяцев 2020 года в России выдано 740 тысяч ипотечных кредитов (+17% к аналогичному периоду прошлого года) на 1,78 триллиона рублей (+20%). По прогнозу компании, по итогам года будет выдано не менее 1,2 миллиона ипотечных кредитов на сумму более 3 триллиона рублей.