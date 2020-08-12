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Около 17 млн кв. м жилых помещений исключено из программы капремонта в Москве 

ТАСС и ещё 14 3 часа назад
Около 17 млн кв. м жилых помещений исключено из программы капремонта в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Площадь жилых помещений, исключенная из программы капремонта, составила порядка 17 млн кв. м в Москве. Строительство новых домов в столице за последние три года компенсировало этот метраж, заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур Кескинов в интервью телеканалу РБК.
"На сегодняшний день около 17 млн кв. м было исключено [из программы капремонта], это порядка 5 тыс. домов, — сказал он. — За последние три года с учетом масштабного нового строительства в Москве мы полностью компенсировали этот метраж новыми домами".
Кескинов добавил, что региональная программа капремонта, утвержденная на 2020 год, будет осуществлена. "Порядка 1,5 тыс. домов и 2,5 тыс. лифтов ежегодно у нас предусмотрено и обеспечено деньгами", — сказал он.
Глава фонда отметил, что взносы на капитальный ремонт не собираются с жителей домов, исключенных из программы.
По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества столицы, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди ранее.
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Недвижимость , Артур Кескинов
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