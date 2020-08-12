Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке 

Президент Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова разобраться с уровнем цен в регионе, сообщает ТАСС.

Глава государства счел нынешние цены на Камчатке необоснованно высокими. По его мнению, в ситуации виноваты монополисты в различных отраслях экономики, на деятельность которых надо «посмотреть».

При этом глава государства согласился, что уровень доходов жителей Камчатки «неплохо смотрится», однако нивелируется дороговизной многих товаров и услуг.

«Реальные доходы не такие уж и большие получаются. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано», — отметил президент.