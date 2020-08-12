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ОПЕК оценила сокращение добычи нефти Россией в июле в рамках сделки ОПЕК+ 

Rambler News Service и ещё 11 3 часа назад
ОПЕК оценила сокращение добычи нефти Россией в июле в рамках сделки ОПЕК+
Фото: Rambler News Service
Добыча нефти Россией в июле 2020 года составила 9,6 млн баррелей в сутки, что на 1,4 млн баррелей в сутки меньше базового уровня в рамках сделки с ОПЕК о сокращении уровня нефтедобычи, следует из ежемесячного обзора ОПЕК.
«Добыча жидких углеводородов в России в июле показала рост на 50 тыс. баррелей относительно показателя предыдущего месяца — в среднем до 9,6 млн баррелей в сутки», — говорится в докладе.
Базовым уровнем сокращения добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+ является уровень в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в июле Россия сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1,4 млн баррелей в сутки.
Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом в период с 1 июля до 31 декабря 2020 года объем сокращения должен снизиться до 7,7 млн баррелей в сутки, а в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года — до 5,8 млн баррелей в сутки.
Базовым уровнем, от которого рассчитывается сокращение добычи для всех стран, кроме России и Саудовской Аравии, установлен уровень октября 2018 года. Для России и Саудовской Аравии в качестве базового считается уровень в 11 млн баррелей в сутки. Оба государства должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года примерно на 2,5 млн баррелей в сутки.
6 июня страны ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие в мае-июне квоты сокращения добычи нефти до конца июля 2020 года.
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Недвижимость , Компании , Рынки , Экономика , ОПЕК
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