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Опальная китайская компания нашла спасение от Трампа 

Lenta.ru 1 час назад
Опальная китайская компания нашла спасение от Трампа
Фото: Lenta.ru
Китайская компания Tencent, владеющая опальным в США мессенджером WeChat, нашла спасение от наложенных президентом Дональдом Трампом санкций, пишет CNBC. Падение доходов ей может компенсировать игровое направление.
Издание ссылается на корпоративную отчетность Tencent за второй квартал 2020 года (с апреля по июнь), в которой отражен 40-процентный рост доходов от онлайн-игр — до 38,3 миллиарда юаней (5,5 миллиарда долларов).
В целом финансовые результаты за три месяца превзошли ожидания аналитиков. Общая выручка составила 114,9 миллиарда юаней (16,5 миллиарда долларов) против прогнозировавшихся 112,7 миллиарда. Таким образом, годовой прирост составил 29 процентов, а результат стал лучшим за последние два года.
Прибыль в расчете на собственников (без учета долей сторонних миноритарных акционеров в дочерних структурах Tencent) составила 33,1 миллиарда юаней (4,7 миллиарда долларов), превзойдя прошлогодний показатель на 37 процентов.
Успех игрового подразделения объясняется популярностью онлайн-развлечений во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. В будущем компания ожидает возврата финансовых результатов этого направления к нормальному уровню.
Помимо этого, на 29 процентов выросли доходы от социальных сетей, на 30 процентов — от подразделения финтеха и бизнес-услуг. Неудовлетворительными оказались только результаты деятельности подразделения, отвечающего за онлайн-рекламу, — его выручка выросла на 13 процентов, однако оказалась ожиданий.
Эксперты отмечают, что игровое направление может стать одним из драйверов, которые позволят Tencent остаться на плаву даже в случае неблагоприятного развития ситуации вокруг мессенджера WeChat. Вместе с мобильным приложением TikTok он попал под ограничения со стороны Трампа. Согласно президентскому указу, американское подразделение мессенджера должно быть продано до середины сентября, в противном случае будет запрещено на территории США. Кроме того, с Tencent не смогут сотрудничать американские компании и все, кто работает на американском рынке — из-за боязни самим оказаться под санкциями.
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Недвижимость , Компании , Рынки , Экономика , Дональд Трамп
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