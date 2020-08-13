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Россияне назвали площадь идеальной квартиры 

Прайм 1 час назад
Россияне назвали площадь идеальной квартиры
Фото: РИА Новости
Большинство желающих приобрести жилье россиян, а точнее — 70%, хотели бы купить квартиру площадью более 50 квадратных метров, показало исследование Райффайзенбанка, с которым ознакомилось РИА Новости.
Оно проводилось в июле 2020 года. В нем приняли участие более 3 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Омска, Самары, Воронежа, Краснодара.

"Квартира будущего должна быть площадью более 50 квадратных метров, но для четверти респондентов достаточны и меньшие размеры жилья — 30-50 квадратных метров. В форматах отделки квартир покупатели предпочитают предчистовую (53%) и чистовую (30%). Недвижимость совсем без ремонта или полностью обставленные квартиры интересуют меньшинство", — выяснили аналитики.

Планируя приобретение новой квартиры, 68% россиян думают о новостройках. Главными причинами выбора нового фонда для респондентов стали психологический фактор новизны (56% отметили, что им важно, что в квартире до них никто не жил), планировки (51%) и более выгодная цена (45%).
Приверженцы старого фонда, в свою очередь, считают самым значимым фактором выбора цену (63%), удобное расположение района (44%), а также проживание рядом с родителями и друзьями (22%). При этом большее количество любителей новостроек отдают предпочтение просторным квартирам: в "трешках" собирается жить 37% любителей нового фонда в сравнении с 34% тех, кто собирается купить квартиру во "вторичке".
Не менее значимой, чем планировка, для будущих владельцев новых квартир является инфраструктура дома. Для тех, кто выбирает новостройку, намного более важным являются закрытый двор без машин (29% против 23%) и наличие парковки (54% против 43%). Люди, выбирающие вторичку, внимательнее к школе и детскому саду у дома (66% против 55%), а также удаленности от транспортных магистралей (31% против 26%).
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Комментарии
Недвижимость , Райффайзенбанк Австрия , РИА Новости
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