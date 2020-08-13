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Акции «Русала» теряют около 2%, отыгрывая отчетность по МСФО 

Прайм и ещё 3 13 августа 2020
Акции «Русала» теряют около 2%, отыгрывая отчетность по МСФО
Фото: Прайм
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Акции "Русала" снижаются на порядка 2%, отыгрывая показатели отчетности по МСФО за первое полугодие, следует из данных торгов Московской биржи.
К 10.09 мск акции «Русала» снижались на 1,94% и уже опускались на 3% — до 29,78 рубля, при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,13%.
Как ранее в четверг сообщила компания в своем отчете, чистый убыток ОК «Русал» по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 124 миллиона долларов против прибыли за аналогичный период прошлого года в размере 625 миллионов долларов.
Скорректированный чистый убыток снизился на 35,7%, до 63 миллионов долларов, нормализованный чистый убыток составил 76 миллионов долларов против нормализованной чистой прибыли годом ранее на сумму 666 миллионов долларов.
Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,4 раза, до 219 миллионов долларов, как поясняется в релизе компании, под влиянием значительного падения цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (на 12,8%, до 1592 долларов за тонну), которое было частично нивелировано сокращением себестоимости в алюминиевом сегменте.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Московская биржа , Русал
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