Акции «Русала» теряют около 2%, отыгрывая отчетность по МСФО 

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Акции "Русала" снижаются на порядка 2%, отыгрывая показатели отчетности по МСФО за первое полугодие, следует из данных торгов Московской биржи

К 10.09 мск акции «Русала» снижались на 1,94% и уже опускались на 3% — до 29,78 рубля, при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,13%.

Как ранее в четверг сообщила компания в своем отчете, чистый убыток ОК «Русал» по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 124 миллиона долларов против прибыли за аналогичный период прошлого года в размере 625 миллионов долларов.

Скорректированный чистый убыток снизился на 35,7%, до 63 миллионов долларов, нормализованный чистый убыток составил 76 миллионов долларов против нормализованной чистой прибыли годом ранее на сумму 666 миллионов долларов.

Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,4 раза, до 219 миллионов долларов, как поясняется в релизе компании, под влиянием значительного падения цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (на 12,8%, до 1592 долларов за тонну), которое было частично нивелировано сокращением себестоимости в алюминиевом сегменте.