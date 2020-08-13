ПИК построит крупный жилой квартал на западе Москвы 

Девелоперская компания ПИК построит 440 тысяч квадратных метров жилья в московском районе Очаково-Матвеевское, сообщила газета "Ведомости".

Проект застройки в районе пересечения Озерной и Никулинской улиц, выносившийся весной 2020 года на общественное обсуждение, предполагал строительство после сноса производственной застройки на 72 гектарах 600 тысяч квадратных метров жилья, 132 тысячи "квадратов" коммерческих помещений и 36 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. В зону проекта планировки попадает и торговый центр "Мичуринский", но о его судьбе пока ничего не известно, добавляет издание.

В ПИК изданию сообщили, что компания будет основным девелопером проекта на Озерной улице, уточнив, что собираются построить 439,5 тысячи квадратных метров жилья. Стоимость проекта оценивается в 40-50 миллиардов рублей.