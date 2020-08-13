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ПИК построит крупный жилой квартал на западе Москвы 

РИА Недвижимость 25 минут назад
ПИК построит крупный жилой квартал на западе Москвы
Фото: РИА Новости
Девелоперская компания ПИК построит 440 тысяч квадратных метров жилья в московском районе Очаково-Матвеевское, сообщила газета "Ведомости".
Проект застройки в районе пересечения Озерной и Никулинской улиц, выносившийся весной 2020 года на общественное обсуждение, предполагал строительство после сноса производственной застройки на 72 гектарах 600 тысяч квадратных метров жилья, 132 тысячи "квадратов" коммерческих помещений и 36 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. В зону проекта планировки попадает и торговый центр "Мичуринский", но о его судьбе пока ничего не известно, добавляет издание.
В ПИК изданию сообщили, что компания будет основным девелопером проекта на Озерной улице, уточнив, что собираются построить 439,5 тысячи квадратных метров жилья. Стоимость проекта оценивается в 40-50 миллиардов рублей.
ПИК — крупнейший российский девелопер жилья. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ — 23%, еще 18% акций — в свободном обращении.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Сергей Гордеев , Банк ВТБ , Ведомости
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