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Россияне бросились скупать недвижимость в Грузии 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Фото: ТАСС
С 2016 года россияне купили в Грузии более 15 тысяч объектов недвижимости, или 40 процентов от общего числа лотов, приобретенных нерезидентами страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные службы государственного реестра при Минюсте Грузии.
В статистке учитывается регистрация прав на несельскохозяйственные земли, квартиры и дома. По данным местных экспертов, наиболее охотно россияне скупают элитное жилье в курортном Батуми. Согласно грузинскому законодательству, покупка недвижимости позволяет им получить вид на жительство.
Кроме того, в последние годы граждане России бросились приобретать квартиры в Тбилиси и в других курортных зонах страны, а также земельные участки для строительства домов.
Экономист Паата Шешелидзе заявил «Коммерсанту», что россияне активны на грузинском рынке недвижимости из-за относительно низких цен, легкости регистрации сделок и отсутствия необходимости представлять справки о происхождении доходов.

«Кроме этнических грузин, граждан РФ, среди покупателей есть россияне, которые хотят эмигрировать из России», — отметил эксперт.

Ранее, в июне, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о россиянах, скупающих белорусские квартиры. Он заявил, что российские граждане «ринулись» в республику, поэтому квадратные метры в столице страны дорожают. Скупая жилье в Минске, приезжие не считают денег, подчеркнул политик.
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Комментарии 1
Недвижимость , Александр Лукашенко , Минюст РФ
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