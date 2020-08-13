Россияне скупают недвижимость в Грузии

Все новости на карте

С 2016 года россияне купили в Грузии более 15 тысяч объектов недвижимости, или 40 процентов от общего числа лотов, приобретенных нерезидентами страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные службы государственного реестра при Минюсте Грузии.

В статистке учитывается регистрация прав на несельскохозяйственные земли, квартиры и дома. По данным местных экспертов, наиболее охотно россияне скупают элитное жилье в курортном Батуми. Согласно грузинскому законодательству, покупка недвижимости позволяет им получить вид на жительство.

Кроме того, в последние годы граждане России бросились приобретать квартиры в Тбилиси и в других курортных зонах страны, а также земельные участки для строительства домов.

Экономист Паата Шешелидзе заявил «Коммерсанту», что россияне активны на грузинском рынке недвижимости из-за относительно низких цен, легкости регистрации сделок и отсутствия необходимости представлять справки о происхождении доходов.

«Кроме этнических грузин, граждан РФ, среди покупателей есть россияне, которые хотят эмигрировать из России», — отметил эксперт.