Доминирование доллара ослабевает: Китай и Россия предпочитают расплачиваться друг с другом в евро (Focus, Германия) 

50,8 процента всех экспортных поставок из России в Китай во втором квартале этого года оплачивались в евро. Об этом свидетельствуют последние статистические данные российского Центрального банка. Таким образом, европейская валюта уже во второй раз преодолела отметку в 50 процентов. Впервые это произошло в прошлом году. Затем доля евро на рынке несколько снизилась, но теперь уже четвертый квартал подряд евро опережает доллар.

При этом речь идет о немалых суммах: в прошлом году Россия экспортировала в Китай товаров и услуг на общую сумму в 48 миллиардов евро. Этот показатель растет вот уже несколько лет подряд, так как Китай из-за торговой войны с США ищет себе новых партнеров

Значение евро возрастает и в торговле с ЕС С другой стороны, президент России Владимир Путин еще несколько лет назад провозгласил политику, призванную понизить зависимость его экономики от доминирующего по всему миру доллара. Так Россия стремится сделать себя еще и менее уязвимой от санкций, введенных против нее после присоединения Крыма и начала войны на востоке Украины.

Хотя по той же причине санкции против России ввел и ЕС, но кажется, что русские с этим мирятся. Так в последнее время возросло значение евро в их торговле и с ЕС. Однако, как ни странно, тут в евро рассчитываются за меньшее количество товаров, чем в торговле с Китаем: во втором квартале этот показатель составлял 43 процента, хотя все же и здесь произошел рост на 5 процентов по сравнению с началом года. Доллар опережает тут евро незначительно: его доля — 44,9 процента.

Но вероятнее всего, за рост доли евро в торговле с Китаем отвечает почти исключительно нефтегазовый гигант Роснефть. Концерн выставляет теперь счета не в долларах, а в евро. Нефть, газ, уголь и их производные, такие как бензин, составляют 75 процентов российского экспорта в Китай.

Американский доллар продолжает доминировать в мире

Но на мировую торговлю бизнес между Россией и Китаем влияния не оказывает. Напротив: доля доллара США в мировой торговле в период с 2016 по 2019 годы даже немного возросла с 87,6 до 88,3 процента. Однако есть признаки того, что значение американской валюты может снизиться.

Помимо России и другие страны перешли на расчеты в евро или планируют это сделать. Так Иран вот уже пару лет выставляет счета за свою нефть в евро — также для того, чтобы обойти санкции США. Китай усиленно работает над тем, чтобы сделать свой юань одной из мировых валют.

С этой целью китайский Центральный банк открыл филиалы уже в 25 странах, в том числе в Германии. Но успехи пока скромные: в Лондоне лишь 6 процентов финансовых сделок совершаются в юанях. И только 60 стран мира создали у себя резервы в юанях.

Время, когда доллар действительно перестанет быть мировой валютой, наступит, видимо, еще не скоро. Но для США это будет не только ударом по престижу, но и по влиянию в мире. Санкции против других стран, таких как Россия или Иран, успешно реализуются еще и потому, что эти страны зависят от доллара.