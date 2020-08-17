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В Москве обвалились продажи новых квартир 

Lenta.ru 4 часа назад
В Москве обвалились продажи новых квартир
Фото: РИА Новости
По итогам июля 2020-го объем продаж на московском рынке новостроек снизился на 6 процентов по сравнению с показателем за июнь и на 29 процентов в годичном выражении. Об этом говорится в материалах агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
В сегменте массового жилья (новостройки эконом— и комфорткласса) число сделок уменьшилось на 40 процентов по сравнению с показателем за июль 2019-го, а в бизнес-классе снижение составило 7 процентов, подсчитали эксперты. На долю студий и однокомнатных квартир в прошлом месяце пришлось 40 процентов от общего объема продаж, на долю двухкомнатных квартир — 36 процентов, еще 19 и 5 процентов соответственно — это сделки с «трешками» и многокомнатными квартирами.

«В июле продолжилось восстановление рынка новостроек после спада в апреле и мае, — отмечают специалисты. — Общее количество договоров долевого участия в строительстве меньше, чем в июле 2019-го и июле 2018-го. Но эти периоды характеризовались повышенным спросом на новостройки в связи с переходом на новые правила их реализации. С одной стороны, первичный рынок постепенно восстанавливается от резкого спада, вызванного пандемией, с другой — возвращается на более характерные темпы продаж, не подогреваемые дополнительным ажиотажем».

Ранее стало известно, что сделки по приобретению нового жилья в Москве все реже проходят с использованием наличных средств: в июне 2020-го на столичном рынке новостроек (без учета Зеленограда и присоединенных территорий) было совершено всего 1,1 тысячи неипотечных продаж квартир.
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Недвижимость , Lenta.ru
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