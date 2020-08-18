Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.49
$
73.53
87.33
87.07
Прогноз
24.08 – 31.08
$
73.53
86.94
Индексы и котировки Brent
45.13
–0.13 Золото
2005.01
+0.35 РТС
1323.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.08
1.1892
+0.0130
03.08
1.1762
14.08
06.08
23.07

Найден вид жилья в Москве с максимальными скидками на квартиры 

Lenta.ru 2 часа назад
Найдены квартиры в Москве с максимальными скидками
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
На вторичном рынке жилья в Москве 1,1 процента квартир (576 лотов) продаются с пометкой «срочно». Средняя цена за квадратный метр в таких объектах ниже почти на 40 процентов. Об этом говорится в материале «Объединенной группы риелторских компаний» (АН «ОГРК»), поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Больше всего предложений с максимальными скидками можно найти в Юго-Восточном административном округе — 86 квартир. При этом разница между стоимостью «квадрата» в объектах, которые продаются ускоренными темпами и теми, что реализуются на общих основаниях, составляет всего два процента.
На втором месте по количеству «срочных» лотов расположился Западный округ — 84 объекта. Здесь разница в стоимости квадратного метра составляет 14,8 процента. Средняя цена срочных объектов равняется 317,1 тысячи рублей за «квадрат», а для «обычных» — 372,2 тысячи рублей.
Замыкает тройку лидеров по количеству срочных объектов Центральный округ. В центре столицы продается 63 подобных лота. При этом цена квадратного метра разнится более чем на 54 процента. Также подобное подешевевшее жилье можно найти в Северном округе — разница колеблется на уровне 59,5 процента.
Однако риелторы предупреждают, что если у недвижимости низкая цена, кроме тех случаев, когда хозяин срочно уезжает или остро нуждается в деньгах, это должно насторожить. Слишком большая скидка свидетельствует о том, что владение подобным объектом может обернуться риском потери права собственности.
Последние новости
Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса Лукашенко раскрыл мнение Путина о «заварушке вокруг Белоруссии» Лукашенко раскрыл мнение Путина о «заварушке вокруг Белоруссии»
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»
«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»
Раскрыт способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
Раскрыт способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение