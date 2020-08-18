Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты 

В первую очередь речь идет о пособии в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Ее начислят семьям, которые не оформили выплаты в июне и июле. Заявления принимаются на портале «Госуслуги» до 30 сентября.

Семьям, где ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года, перечислят выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь текущего года. Для оформления необходимо оставить заявку на сайте «Госуслуги» до 1 октября текущего года, сообщает LIVE24.

Еще одну детскую выплату получат родители, чей доход ниже прожиточного минимума. На каждого ребенка от 3 до 7 лет родителям переведут сумму, размер которой зависит от региона проживания. В среднем она составляет 50% от прожиточного минимума, установленного в регионе (около 5,5 тысячи рублей).