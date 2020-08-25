Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.71
$
74.69
88.35
88.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.34
87.80
Индексы и котировки Brent
45.85
+0.07 Золото
1926.04
+0.12 РТС
1281.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.08
1.1835
+0.0097
10.08
1.1738
21.08
13.08
30.07

Москвичи начали делиться квартирами из-за кризиса на рынке труда 

Lenta.ru 2 часа назад
Москвичи начали делиться квартирами
Фото: ТАСС
После снятия карантинных мер предложение съемного жилья в старых границах Москвы увеличилось — в период с 15 июня по 23 августа число вакантных комнат выросло на 21 процент, квартир — на 12 процентов, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают риелторы, прирост в значительной мере произошел за счет арендодателей трудоспособного возраста, не имеющих свободных квартир и для поправки бюджета сдающих часть своей единственной жилплощади, либо квартиру целиком. Сами арендодатели порой снимают более дешевое жилье или переезжают к родственникам, детям и друзьям.
По данным «ИНКОМ», 54 процента комнат в квартирах, где проживают сами хозяева, сдаются москвичами, не достигшими пенсионного возраста. Эксперты объясняют это кризисом на столичном рынке труда, усугубившимся на фоне пандемии COVID-19: чтобы обеспечить удовлетворительный уровень жизни, потерявшие доход граждане начали делиться жильем.

«Кризисная ситуация на рынке труда, осложнившаяся эпидемиологическими ограничениями, является достаточным основанием для того, чтобы число желающих стать рантье повышалось. Так что есть предпосылки для дальнейшего пополнения предложения арендного жилья в столице», — заключают риелторы.

Ранее стало известно, что в России планируется запустить федеральный сервис аренды квартир. Создание единой арендной платформы поспособствует формированию цивилизованного рынка арендного жилья, полагают в Минстрое.
Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
Последние новости
Курс рубля начал расти Курс рубля начал расти В Москве перестали ходить троллейбусы В Москве перестали ходить троллейбусы В Госдуме предложили перенести начало учебного года В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Комментарии
Недвижимость , Инком-Недвижимость , Минстрой , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона
Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
Банки готовят россиянам неприятный сюрприз
Банки готовят россиянам неприятный сюрприз
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение