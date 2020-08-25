Москвичи начали делиться квартирами

После снятия карантинных мер предложение съемного жилья в старых границах Москвы увеличилось — в период с 15 июня по 23 августа число вакантных комнат выросло на 21 процент, квартир — на 12 процентов, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, прирост в значительной мере произошел за счет арендодателей трудоспособного возраста, не имеющих свободных квартир и для поправки бюджета сдающих часть своей единственной жилплощади, либо квартиру целиком. Сами арендодатели порой снимают более дешевое жилье или переезжают к родственникам, детям и друзьям.

По данным «ИНКОМ», 54 процента комнат в квартирах, где проживают сами хозяева, сдаются москвичами, не достигшими пенсионного возраста. Эксперты объясняют это кризисом на столичном рынке труда, усугубившимся на фоне пандемии COVID-19: чтобы обеспечить удовлетворительный уровень жизни, потерявшие доход граждане начали делиться жильем.

«Кризисная ситуация на рынке труда, осложнившаяся эпидемиологическими ограничениями, является достаточным основанием для того, чтобы число желающих стать рантье повышалось. Так что есть предпосылки для дальнейшего пополнения предложения арендного жилья в столице», — заключают риелторы.