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Вторичный рынок жилья Москвы упал на четверть 

РИА Недвижимость 1 час назад
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Фото: ТАСС
Управление Росреестра по Москве за семь месяцев 2020 года зарегистрировало 63,2 тысячи переходов прав на вторичном рынке жилья, что на 25% ниже результатов аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.
В июле управление зафиксировало падение вторичного рынка жилья в годовом выражении на 10% — до 11,3 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены). Однако в сравнении с июнем число сделок со столичной "вторичкой" выросло на 30%, указывается в сообщении Росреестра.

"В июле количество зарегистрированных переходов прав значительно возросло по сравнению с июнем, когда рынок недвижимости только начал восстанавливаться после отмены в столице режима самоизоляции. Если сравнивать ежемесячные показатели, то в апреле-мае спад на вторичном рынке жилья по отношению к прошлому году составил 64-65%, тогда как уже по итогам июля зафиксирован наименьший с апреля разрыв в годовом выражении — 10%", — отмечается в нем.

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Недвижимость , Росреестр
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