Вторичный рынок жилья Москвы рухнул

"В июле количество зарегистрированных переходов прав значительно возросло по сравнению с июнем, когда рынок недвижимости только начал восстанавливаться после отмены в столице режима самоизоляции. Если сравнивать ежемесячные показатели, то в апреле-мае спад на вторичном рынке жилья по отношению к прошлому году составил 64-65%, тогда как уже по итогам июля зафиксирован наименьший с апреля разрыв в годовом выражении — 10%", — отмечается в нем.