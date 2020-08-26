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В каких городах подорожала аренда комнат 

Российская Газета и ещё 4 7 часов назад
В каких городах подорожала аренда комнат
Фото: Российская Газета
Самый заметный рост на съемное жилье — в курортных городах. Так, в Севастополе комнаты подорожали на 24,1% — с 7865 до 9762 рублей в месяц. В Сочи такое жилье можно снять за 12858 рублей в месяц. По мнению генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц.
Арендные ставки на комнаты заметно выросли также в Барнауле (+18%), Пензе (+15%), Волгограде (+14,2%), Мурманске (+12,3%), Якутске (+12,1%), Белгороде (+9%) и Астрахани (+8,8%). Эксперты объясняют подорожание аренды самого бюджетного сегмента жилья не только сезонным фактором, связанным с началом учебного года в вузах, но и экономическими соображениями. «Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжает в комнату, — уверен Павел Луценко. — Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20-30%».
Не во всех городах ставки аренды на комнаты подскочили вверх. Где-то с начала года жилье, напротив, подешевело. Заметнее всего — в Магнитогорске (-19,3%) и Тольятти (-13,4%). Обращает на себя внимание, что в десятку подешевевших регионов вошли Москва (-6,5%), Московская область (-6,5%) и Санкт-Петербург (-4,6%). Эксперты «Мир квартир» объясняют это превалированием предложения над спросом в этом сегменте недвижимости.
За сколько сегодня можно снять самую дешевую комнату в Москве? «Сегодня в каталоге компании есть вариант за 8 тысяч рублей в месяц, но это предложение комнаты с подселением еще одного нанимателя, — сообщила „РГ“ Оксана Полякова, заместитель директора Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. — Кроме того, наиболее низкобюджетные предложения в экспозиции настолько малочисленны, что их нельзя назвать показателем тенденции общего снижения цены. Сейчас в структуре массового спроса комнаты занимают 30%, в дальнейшем показатель, вероятнее всего, не уменьшится».
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Комментарии
Недвижимость , Оксана Полякова , Павел Луценко , Инком-Недвижимость
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