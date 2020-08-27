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Россияне скупили карибские паспорта в преддверии второй волны коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россияне скупили карибские паспорта
Фото: Reuters
С начала июля продажи паспортов Карибских островов российским клиентам выросли вдвое по сравнению с первым кварталом 2020 года. Ради получения островных гражданств россияне скупают недвижимость, говорится в материалах компании Golden Brown Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, открытие международных границ и желание обезопасить себя в преддверии второй волны коронавируса резко подстегнули спрос на гражданство Карибских островов среди россиян. При этом интересоваться карибской недвижимостью стали и молодые люди.

«Многие покупатели поняли преимущества владения вторым паспортом, особенно в условиях закрытия государственных границ. Еще одним фактором, который подстегнул спрос, стало снижение до конца года стоимости получения гражданства в ряде стран Карибского бассейна, что также привлекло российских клиентов», — поясняют эксперты.

Традиционно наиболее популярны паспорта Сент-Китс и Невиса, Вануату и Гренады. Обычно ради их получения россияне покупают доли в гостиничных проектах международных брендов (бюджет — до 300 тысяч долларов), но иногда и виллы стоимостью до 1,5 миллиона долларов для отдыха и собственного проживания.
В 80 процентах случаев карибские паспорта приобретают российские топ-менеджеры или бизнесмены с капиталом от 5 миллиона долларов и выше, желающие иметь «запасной аэродром» на случай кризиса, подобного пандемии COVID-19, и возможность путешествовать по миру без виз. 90 процентов заявителей — это семьи, иногда не только с детьми, но и с пожилыми родителями. Чиновников и политиков среди желающих получить карибский паспорт очень мало, констатируют аналитики.
В июле сообщалось, что состоятельные россияне в последние месяцы стали чаще интересоваться «золотыми паспортами» — программами, позволяющими получить вид на жительство за границей в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость.
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Недвижимость , Lenta.ru
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