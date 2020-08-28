Жилье в России начало дешеветь 

Отложенный спрос на вторичное жилье, сформировавшийся в России за период самоизоляции, исчерпан: средняя стоимость квадратного метра начала возвращаться к «карантинным» показателям. Об этом говорится в материалах базы недвижимости ЦИАН , поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в августе 2020-го средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 1,5 процента, составив 74,8 тысячи рублей (в исследовании учитывались только города с населением от 100 тысяч человек). Это сопоставимо с показателями мая, когда еще действовали ограничительные меры, указывают эксперты.

В городах-миллионниках квадратный метр за прошедший месяц подешевел на 1,4 процента. В городах с численностью населения от 500 тысяч до миллиона человек — подорожал на 0,6 процента. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке РФ к сентябрю составила 4,44 миллиона рублей — на 150 тысяч меньше, чем в начале года.

«Главная причина снижения цен на вторичном рынке — это относительно невысокая активность клиентов, — утверждают специалисты. — Во-первых, в разгаре сезон отпусков, в том числе и на заграничных курортах. В связи с этим многие на осень отложили решение жилищного вопроса и продажу недвижимости. Во-вторых, покупатели сегодня нацелены на изучение первичного рынка, поскольку до завершения субсидирования ипотеки остается всего два месяца».

Ранее, в июле, сообщалось, что ограничения, введенные в большинстве городов-миллионников России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке. По данным экспертов, в первом квартале 2020-го продавцу «вторички» в среднем требовалось около 43 дней, чтобы найти покупателя. Во втором квартале этот показатель увеличился до 70 дней.