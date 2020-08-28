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Россияне массово забрали валюту из банков 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россияне массово забрали валюту из банков
Фото: Lenta.ru
Россияне в июле 2020 года продолжили массовый побег из валютных вкладов. За месяц жители страны забрали из банков 508,6 миллиона долларов. Для сравнения, в июне этот показатель был на уровне 332,1 миллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
По оценке агентства, клиенты банков, забирая валюту с депозитов, переводят ее на текущие счета, однако этот процесс постепенно затухает. Так, если в июне на текущие счета поступило 846,7 миллиона долларов, то в июле показатель был на уровне 586,8 миллиона.
Причинами оттока валюты стал процесс дедолларизации и околонулевые ставки по депозитам в долларах и евро. Кроме того, россияне расходуют собственные накопления в период летних отпусков. Несмотря на отток валюты из банков, доллар и евро останутся убежищем для россиян в период ослабления рубля, считают аналитики.
Ранее сообщалось, что на фоне низких ставок по депозитам и обвала рынков простые россияне бросились играть на бирже. Число неквалифицированных инвесторов в России увеличилось почти вдвое за период эпидемии.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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