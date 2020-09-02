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Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы
Фото: Станислава Новгородцева / «Коммерсантъ»
Самая дорогая квартира в Москве сдается в аренду за 6,4 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщается в материале инвестиционной компании Garnet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Всего в настоящее время на столичном рынке аренды представлено 34,7 тысячи лотов. Из них больше всего двухкомнатных квартир — 12,7 тысячи объектов. Самую дорогую съемную «двушку» можно найти за 830 тысяч рублей (120 «квадратов» в центре города), а самую дешевую — за 35 тысяч с учетом того, что собственник предлагает ее только на несколько месяцев.
Далее по объему предложения идут однокомнатные квартиры — 9,8 тысячи объектов. Средняя ставка аренды составляет 61,9 тысячи рублей в месяц. Наиболее доступный объект можно снять за 32 тысячи, но его также сдают на пару месяцев. Самый высокобюджетный лот предлагается за 449 тысяч рублей — столько просят за квартиру в 100 «квадратов».
В сегменте «трешек» экспонируется 7,4 тысячи квартир. Средняя ставка составляет 149,1 тысячи рублей. Самый дешевый объект можно снять за 45 тысяч рублей, а самый дорогой — за 1,8 миллиона руб. Наиболее доступный лот отличает то, что он сдается с отделкой от застройщика и минимумом мебели, а самый роскошный имеет площадь более 230 «квадратов» и находится в центре Москвы.
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Комментарии 2
Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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