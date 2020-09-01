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Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке на строящееся жилье до 5,9% 

Агентство «Москва» и ещё 2 6 часов назад
«Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке на строящееся жилье
Фото: РИА Новости
Банк «Дом.РФ» с 1 сентября снизил ставки по ипотеке, в разных сегментах снижение составило до 2,4 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«С 1 сентября банк «Дом.РФ» снизил ставки в самых востребованных ипотечных программах: в разных сегментах снижение составило до 2,4 процентных пунктов. Ипотека на строящееся жилье доступна по ставке от 5,9%, рефинансировать взятый в другом банке кредит можно по ставке от 7,3%, получить ипотеку на вторичном рынке — от 8%, кредит на строительство жилого дома — от 8,6%», — говорится в сообщении.

Как уточняется, кредит под 5,9% доступен в рамках льготной ипотеки с господдержкой при первоначальном взносе от 50%. Вне президентской программы ипотека на первичном рынке оформляется по ставке от 7,4% при первоначальном взносе от 30%. Минимальные ставки предусмотрены для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, а также для зарплатных клиентов банка.
Отмечается, что с начала 2020 года банк «Дом.РФ» выдал около 22 тыс. кредитов на сумму свыше 56 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Недвижимость , Пенсионный фонд РФ
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