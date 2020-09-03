Цены на жилье в Великобритании подскочили до рекорда

Цены на жилье в Великобритании подскочили до рекордно высокого уровня за 16 лет, поскольку покупатели поспешили воспользоваться приостановкой гербовых сборов, сообщает The Independent .

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По данным Nationwide, цены выросли на 3,7 процента в прошлом году, поскольку экономика Великобритании шатается, а ставки по ипотечным кредитам упали до рекордно низкого уровня. Данные Земельного кадастра, которые отстают от цифр Nationwide, показывают, что цены выросли на 2,9% за 12 месяцев.

Эти цифры являются последним показателем того, что рынок недвижимости Великобритании находится в удивительно плохом состоянии, хотя некоторые наблюдатели предупреждают, что спад уже не за горами.

Приостановление гербового сбора на недвижимость стоимостью до 500 000 фунтов стерлингов сократило расходы покупателей на тысячи фунтов, что побудило людей ускорить планы по покупке или продаже.