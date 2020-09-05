Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга 

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Судебные приставы арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей из-за долга по кредиту более чем в 350 тысяч рублей, сообщает 76.ru со ссылкой на УФССП по Ярославской области.

В ведомстве отметили, что ведущая редко появлялась в Ярославле, однако приставам удалось выявить ее расчетные счета в одном из городских банков.

"Денежные средства на счете должницы были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи sms-сообщения", — говорится в заявлении.

После принудительного списания средств запись о долге Летучей исчезла из базы данных исполнительных производств.